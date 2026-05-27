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Серия 3200 Напълно автоматични машини за еспресо
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EP3221/40
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EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
Quick Start Guide
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Сашета препарат за почистване на веригата за мляко
Моята машина за еспресо Philips/Saeco тече
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Кафето от моята машина за еспресо е воднисто
Моята машина за еспресо Philips Saeco издава звук
Маш. се нуждае от декалц. след монтаж на ф-р AquaClean
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