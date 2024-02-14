Прекратен продукт
4 напитки
Клас. прист. за разпенване на мляко
Черен гланц
Сензорен дисплей
Насладете се на вашите любими кафе напитки за специалните ви моменти. Без значение дали желаете еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно автоматична машина ви предоставя перфектен резултат, без усилия и за кратко време!
Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.
4.7
от 5
48
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Мари32
14/02/2024
България
Валентинка за теб
Обичам те,моя най-добра приятелко!Ако не беше ти сутрините щяха да са ми сиви и тъжни!Благодаря ти,че те имам в живота си 🥰🥰🥰
Предимства
Не е много шумна
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
10/09/2022
България
Потвърден купувач
ЧУДЕСЕН КАФЕАВТОМАТ
Кафе автомат за хората с забързано ежедневие. Натискаш няколко бутона и кафето е готово такова каквото го искаш - сила, температура и количество. Превъзходно кафе с каймак. Лесно приготвяне и на капучино. Сигнализира за липсата на вода и препълване на контейнера за отпадаци.
Предимства
Лесно приготвяне на кафе
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Juli_90
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът е с уникални характеристики.
Практичен, удобен и лесен за употреба. Кафеавтоматът е подходящ за всеки човек на силни усещания. Прави страхотно кафе с уникален аромат и каймак. Препоръчала съм го на много мои познати и близки хора, те биха казали същото за него.
Предимства
Удобен, практичен и лесен за употреба.
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
На базата на 70 – 82°C
не е включено в съдържанието на кутията