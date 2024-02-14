ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна

Прекратен продукт

Серия 3200Напълно автоматични машини за еспресо

EP3221/40

4.7
| (48) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна
Насладете се на невероятния вкус и аромат на кафе от пресни зърна при перфектна температура благодарение на интелигентната система за приготвяне. Класическата приставка за разпенване на млякото ви позволява да създадете копринено гладко капучино или лате макиато с лекота.
Виж всички предимства

Благодарение на интуитивния сензорен дисплей

По-лесно приготвяне на 4 вкусни кафета от пресни зърна

  • 4 напитки

  • Клас. прист. за разпенване на мляко

  • Черен гланц

  • Сензорен дисплей

Насладете се на 4 кафе напитки на една ръка разстояние

Насладете се на 4 кафе напитки на една ръка разстояние

Насладете се на вашите любими кафе напитки за специалните ви моменти. Без значение дали желаете еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно автоматична машина ви предоставя перфектен резултат, без усилия и за кратко време!

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.7

от 5

48

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

2

14/02/2024

България

България

Валентинка за теб

Обичам те,моя най-добра приятелко!Ако не беше ти сутрините щяха да са ми сиви и тъжни!Благодаря ти,че те имам в живота си 🥰🥰🥰

Предимства

Не е много шумна

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

10/09/2022

България

България

Потвърден купувач

ЧУДЕСЕН КАФЕАВТОМАТ

Кафе автомат за хората с забързано ежедневие. Натискаш няколко бутона и кафето е готово такова каквото го искаш - сила, температура и количество. Превъзходно кафе с каймак. Лесно приготвяне и на капучино. Сигнализира за липсата на вода и препълване на контейнера за отпадаци.

Предимства

Лесно приготвяне на кафе

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът е с уникални характеристики.

Практичен, удобен и лесен за употреба. Кафеавтоматът е подходящ за всеки човек на силни усещания. Прави страхотно кафе с уникален аромат и каймак. Препоръчала съм го на много мои познати и близки хора, те биха казали същото за него.

Предимства

Удобен, практичен и лесен за употреба.

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      2. На базата на 70 – 82°C

      3. не е включено в съдържанието на кутията