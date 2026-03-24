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Серия 2300 Напълно автоматична машина за еспресо
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EP2336/40
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EP2331/10 EP3347/90 Quick Start Guide_General
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Система за мляко LatteGo
Сашета препарат за почистване на веригата за мляко
Аксесоари за поддръжкаФилтър за накип и вода
Не мога да регулирам н-ката на мелачката на машината
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Кафето от моята машина за еспресо е воднисто
Моята машина за еспресо Philips Saeco издава звук
Маш. се нуждае от декалц. след монтаж на ф-р AquaClean
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