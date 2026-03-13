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Машина за еспресо Philips Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки
Поддръжка
EP0820/00
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
Quick Start Guide
Сашета препарат за почистване на веригата за мляко
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Кафето от моята машина за еспресо е воднисто
Моята машина за еспресо Philips Saeco издава звук
Маш. се нуждае от декалц. след монтаж на ф-р AquaClean
Не мога да регулирам н-ката на мелачката на машината
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