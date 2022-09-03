Прекратен продукт
Марка ютии
2600 W мощност
45 г/мин непрекъсната пара
200 г парен удар
SteamGlide Plus
Предпазно автоматично изключване
Осигурява бързо загряване и мощност при работа.
Нашата специална гладеща повърхност SteamGlide Plus се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.
Системата за спиране на прокапването Drip Stop позволява уверено гладене на фини дрехи при ниски температури. Няма нужда да се тревожите за причиняващи петна водни капки.
5.0
от 5
17
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
komar23
03/09/2022
България
Потвърден купувач
Перфектната ютия за перфектния човек
Повече от година ползвам ютията и винаги постигам идеална визия на изгладените дрехи. Не поврежда материалите, не натрупва загаряне, идеално дозиране на пара. Не на последно място е и съвременния дизайн в черно.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
ivadiva
01/09/2022
България
Потвърден купувач
много добра ютия
Много лека за работа, удобен захват, глади идеално с малко усилия.
Предимства
лекота
Недостатъци
къс кабел
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Miteva a
22/01/2022
България
Чудесна ютия глади без усилия
Ютията е страхотна глади без усилия лесно и най малките гънки със силна пара
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Тестване спрямо незалепваща гладеща повърхност на Philips