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Прекратен продукт

Серия 5000Парна ютия

DST5040/80

5
| (17) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Създадена за отлични резултати, ден след ден
За отлични резултати ден след ден се нуждаете от ютия, която никога не ви разочарова. С гладещата си повърхност SteamGlide Plus с покритие против издраскване, постоянен силен поток пара и вградена функция за почистване на накип тази висококачествена ютия ви осигурява дълготрайни перфектни резултати.
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Марка ютии

Гладещата повърхност SteamGlide Plus издържа 4 пъти повече*

Създадена за отлични резултати, ден след ден

  • 2600 W мощност

  • 45 г/мин непрекъсната пара

  • 200 г парен удар

  • SteamGlide Plus

  • Предпазно автоматично изключване

2600 W за по-бързо загряване

2600 W за по-бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощност при работа.

Устойчива на надраскване гладеща повърхност с добро плъзгане

Устойчива на надраскване гладеща повърхност с добро плъзгане

Нашата специална гладеща повърхност SteamGlide Plus се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.

Drip Stop пази дрехите ви от петна при гладене

Drip Stop пази дрехите ви от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването Drip Stop позволява уверено гладене на фини дрехи при ниски температури. Няма нужда да се тревожите за причиняващи петна водни капки.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

17

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

03/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Перфектната ютия за перфектния човек

Повече от година ползвам ютията и винаги постигам идеална визия на изгладените дрехи. Не поврежда материалите, не натрупва загаряне, идеално дозиране на пара. Не на последно място е и съвременния дизайн в черно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

много добра ютия

Много лека за работа, удобен захват, глади идеално с малко усилия.

Предимства

лекота

Недостатъци

къс кабел

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

22/01/2022

България

България

Чудесна ютия глади без усилия

Ютията е страхотна глади без усилия лесно и най малките гънки със силна пара

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

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