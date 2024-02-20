Прекратен продукт
Марка ютии
2400 W мощност
45 г/мин непрекъсната пара
180 г парен удар
SteamGlide Plus
Предпазно автоматично изключване
Осигурява бързо загряване и мощност при работа.
Нашата специална гладеща повърхност SteamGlide Plus се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.
Системата за спиране на прокапването Drip Stop позволява уверено гладене на фини дрехи при ниски температури. Няма нужда да се тревожите за причиняващи петна водни капки.
4.4
от 5
28
Отзиви
85%
препоръчват този продукт
Sokola
20/02/2024
България
чудесен продукт
Това е третата ни ютия Philips. Предходните бяха по-скъпи, но със същите функции. Тази е по-лека, с всичко необходимо и върши същата работа, дори и с по-малко усилие. Гладенето е леко, няма гънки, парата върви равномерно. В заключение - чудесен продукт на много добра цена!
Предимства
Парата върви равномерно, глади без гънки, затрява бързо, има автоматично изключване
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия
Victoriyan
22/07/2023
Україна
Част от промоцията
Покупкою задоволена, рекомендую дану модель
Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.
Предимства
Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
benotti
05/11/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Чудова праска за доступною ціною
В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше
Предимства
Не велика вага, швидко нагрівається
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Тестване спрямо незалепваща гладеща повърхност на Philips