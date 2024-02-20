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Прекратен продукт

Серия 5000Парна ютия

DST5030/20

4.4
| (28) Отзиви | 85% препоръчват този продукт
Създадена за отлични резултати, ден след ден
За отлични резултати ден след ден се нуждаете от ютия, която никога не ви разочарова. С гладещата си повърхност SteamGlide Plus с покритие против издраскване, постоянен силен поток пара и вградена функция за почистване на накип тази висококачествена ютия ви осигурява дълготрайни перфектни резултати.
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Марка ютии

Гладещата повърхност SteamGlide Plus издържа 4 пъти повече*

Създадена за отлични резултати, ден след ден

  • 2400 W мощност

  • 45 г/мин непрекъсната пара

  • 180 г парен удар

  • SteamGlide Plus

  • Предпазно автоматично изключване

2400 W за по-бързо загряване

2400 W за по-бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощност при работа.

Устойчива на надраскване гладеща повърхност с добро плъзгане

Устойчива на надраскване гладеща повърхност с добро плъзгане

Нашата специална гладеща повърхност SteamGlide Plus се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.

Drip Stop пази дрехите ви от петна при гладене

Drip Stop пази дрехите ви от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването Drip Stop позволява уверено гладене на фини дрехи при ниски температури. Няма нужда да се тревожите за причиняващи петна водни капки.

Технически данни

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Отзиви

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Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.4

от 5

28

Отзиви

85%

препоръчват този продукт

3

20/02/2024

България

България

чудесен продукт

Това е третата ни ютия Philips. Предходните бяха по-скъпи, но със същите функции. Тази е по-лека, с всичко необходимо и върши същата работа, дори и с по-малко усилие. Гладенето е леко, няма гънки, парата върви равномерно. В заключение - чудесен продукт на много добра цена!

Предимства

Парата върви равномерно, глади без гънки, затрява бързо, има автоматично изключване

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия

22/07/2023

Україна

Україна

Покупкою задоволена, рекомендую дану модель

Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.

Предимства

Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

05/11/2022

Україна

Україна

Потвърден купувач

Чудова праска за доступною ціною

В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше

Предимства

Не велика вага, швидко нагрівається

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

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