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Вентилатор тип кула от серия 5000 Вертикален вентилатор
нов
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CX5550/00
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Jobnumber: 35623
Насладете се на мощно охлаждане с минимален шум и енергопотребление. Почувствайте освежаващ въздушен поток, който охлажда цялата стая, и създайте успокояваща атмосфера, обогатявайки бриза с любимите си етерични масла.
Оригинален PhilipsАроматизиращи подложки
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