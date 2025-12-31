Мощен въздушен поток за максимален комфорт

Този вентилатор без перки осигурява мощен въздушен поток от 2.370 m³/h, за бързо охлаждане на цялото ви пространство. Той циркулира прохладен въздух по-далеч и по-широко (1), със скорост на въздуха до 8,1 m/s.