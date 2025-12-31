нов
CX5550/00
По-силно, но по-тихо охлаждане (1)
Насладете се на мощно охлаждане с минимален шум и енергопотребление. Почувствайте освежаващ въздушен поток, който охлажда цялата стая, и създайте успокояваща атмосфера, обогатявайки бриза с любимите си етерични масла.
Силен въздушен поток от 2.370 m3/h
Изключително тиха работа
Ниска консумация на енергия
Дистанционно управление
Този вентилатор без перки осигурява мощен въздушен поток от 2.370 m³/h, за бързо охлаждане на цялото ви пространство. Той циркулира прохладен въздух по-далеч и по-широко (1), със скорост на въздуха до 8,1 m/s.
Насладете се на 40% по-тихо охлаждане (1), ниско до 24 dB (2). С въздушен изход, вдъхновен от аеродинамиката на самолетни крила, този вентилатор е идеален за спокоен сън, работа или пълна релаксация.
Изберете от 3 режима (Ръчен, Естествен полъх, Усъвършенстван сън) и 5 нива на скорост за персонализирано охлаждане. От нежен полъх до мощен въздушен поток – наслаждавайте се на лесен комфорт през целия ден.
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Отзиви
(1) спрямо предишния модел CX5535
(2) Тествано при най-ниски настройки на скоростта