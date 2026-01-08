Въздухопоток 2562 m³/h
Наклянащ се и въртящ се
Ултра тих 19 dB(A)
Глава с диаметър 40 см
Въздушен поток който може да достигне до 30 метра. Насладете се на максимален комфорт и се чувствайте освежени, независимо къде се намирате; Всеки в стаята може да усети прохладния бриз.
Осигурява мощен охлаждащ въздушен поток от 2562 m³/h за бързо охлаждане на цялото помещение. Кажете сбогом на застоялия въздух и приветствайте освежаващия бриз, който достига до всяко кътче на вашето пространство.
Насладете се на 30% по-тиха работа с нашата иновативна технология SilentWings (1). Черпейки вдъхновение от тихите крила на най-птица в природата, бухалът, нашият дизайн на перките осигуряват по-тихо охлаждане с нива на шум до 19 dB (A) (2) - по-тихо от шепот!
Lackey
08/01/2026
Slovensko
Потвърден купувач
Komfortný, účinný a tichý ventilátor
Ventilátor sme kupovali až na konci leta, stihli sme, bolo potrebné ho používať len cca 14 dní. Je extrémne tichý, na vyšších rýchlostiach ho však už viac počuť, ale neznamená to, že by bol hlučný. Vie veľmi rýchlo roztočiť prúdenie vzduchu v miestnosti, ale 90% času sme používali na najnižšom stupni, účinný bol už aj vtedy. Pôvodne som nechcel ventilátor s pripojením na wi-fi, nakoniec sa ukázalo že je to extrémne návyková vec. Ovládať ventilátor s ním vie už aj náš 5 ročný vnuk. Medzitým sme stihli kúpiť aj ďalší Philips výrobok, na základe spokojnosti s ventilátorom.
Предимства
Nízka hmotnosť, účinnosť vetrania, wi-fi
Недостатъци
Žiadne, ak nepovažujem sezónnosť letného využívania za nevýhodu
Този отзив е направен за Stojanový ventilátor CX3550/01 Séria 3000
Inga5
14/11/2025
Latvija
Nesmakas
Ļoti viegli nodrošina gaisa cirkulāciju kad pēc ēdiena gatavošanas ātri gribam izvēdināt dzivokli. Produkts izcili pilda savu funciju.
Този отзив е направен за Statīva ventilators CX3550/01 3000. sērija
Zoo14
27/10/2025
Latvija
Служител на Philips
Labs ventilators par labu cenu
Labs ventilators par labu cenu - darbībā kluss, bet savu darbu karstā laikā izdara
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Statīva ventilators CX2550/00 2000. sērija
(1) В сравнение с обикновените вентилаторни перки
(2) На най-ниската настройка на скоростта. Звукова мощност, тествана на базата на IEC60704.
(3) Изчисление на PMV по ISO7730:2005, 8h/ден, kWh цена: 0,25 €, за 90 дни, 42m2 стая, режим MAX