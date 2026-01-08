Filigránsky ventilátor, ktorý keď je umiestnený v miestnosti, je nenápadný. Na 1. stupeň rýchlosti je extrémne nehlučný, vetrá jemne, prúdenie vzduchu môže byť nasmerované priamo na osoby, je to bez problémov. Na ostatné rýchlostné stupne je počuteľnejší, ale frekvencia zvuku neruší. Ak je zapnutá oscilácia, ovládanie na hlave-motore vetilátora, "uteká spod ruky" Preto je dobré inštalovať ovládanie ventilátora cez aplikáciu Philips Air+ ktoré je skvelé, ale v záplave rôznych aplikácií v mojom mobile, tablete, by som viac ocenil, ak by mal ventilátor vlastný diaľkový ovládač. Ale určite budú, sú zákazníci, ktorých poteší ovládanie ventilátora cez mobil / tablet - domáce WiFi. Oscilačný pohyb je nehlučný. (nie je to samozrejmá vlastnosť ani u niektorých drahších značkách) Použité materiály výrobku sú kvalitné, zloženie ventilátoru do funkčného stavu jednoduché. Podstavec masívny, stĺpik stojanu už menej. Prenášanie ventilátora medzi miestnosťami jednoduché. Na vetranie v izbách s deťmi, aj počas spánku je vynikajúci.