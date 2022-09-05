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  • Без отстраняване на накип до 5000 чаши*
  • Без отстраняване на накип до 5000 чаши*
  • Без отстраняване на накип до 5000 чаши*
  • Без отстраняване на накип до 5000 чаши*

Прекратен продукт

Аксесоари за поддръжкаФилтър за накип и вода

CA6903/10

5
| (17) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Без отстраняване на накип до 5000 чаши*
Иновативният воден филтър AquaClean намалява образуването на котлен камък. Можете да се наслаждавате на прясно кафе от чиста вода. Използвайте само филтър за вода AquaClean на Philips, за да осигурите максимален експлоатационен срок и безопасност на уредите ви на Philips и Saeco.
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Съвместими продукти
Серия 5500

Серия 5500
Напълно автоматична машина за еспресо

EP5547/90

Серия 2300

Серия 2300
Напълно автоматична машина за еспресо

EP2336/40

Серия 3300

Серия 3300
Напълно автоматична машина за еспресо

EP3347/90

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6680/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6682/10

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6685/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM8780/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Напълно автоматична машина за еспресо

SM8885/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Напълно автоматична машина за еспресо

SM8889/00

GranAroma

GranAroma
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6580/20

С всеки филтър можете да се насладите на до 625* чаши!

Без отстраняване на накип до 5000 чаши*

  • CA6903/00

  • Без отстраняване на накип до 5000 чаши*

  • удължават живота на машината

  • 1 бр. филтър AquaClean

Активирането на AquaClean деактивира алармата за декалциране

Активирането на AquaClean деактивира алармата за декалциране

С активирането на филтъра AquaClean автоматично деактивирате алармата за премахване на накип. Можете да се наслаждавате на винаги безпроблемно кафе с най-добро качество – и едва след смяна на 8 филтъра машината ще активира алармата за премахване на накип отново. Машините, оборудвани с AquaClean имат стикер на резервоара за вода.

Активиране на филтъра без усилия със системата Click&go

Активиране на филтъра без усилия със системата Click&go

Трайна функция като тази, се инсталира изключително бързо. Просто поставете филтъра AquaClean във водния резервоар на супер автоматичната машина за еспресо Saeco, активирайте го през потребителския интерфейс, и сте готови да се наслаждавате на до 5000 чаши чисто кафе без премахване на накип*.

Кафемашината ви няма да се запушва благодарение на филтъра с микропори

Кафемашината ви няма да се запушва благодарение на филтъра с микропори

AquaClean ще ви помогне да запазите вкуса на кафето за по-дълго и не позволява запушване на машината, благодарение на иновативни функции като технология за обмяна на йони, оригиналния поток на водата на Philips и филтъра с микропори.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

17

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

05/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Добър продукт.

Смятам, че филтърът е доста добър. Върши си работата добре. Към момента съм използвала само един такъв филтър, но определено ще взема отново. Смятам, че всеки, който има такъв тип кафе автомати трябва да ползва филтъра, тъй като покупката на един кафе автомат от този тип не е евтина и благодарение на филтъра животът на машината се удължава.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Аксесоари за поддръжка CA6903/10 Филтър за накип и вода

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Аксесоари за поддръжка CA6903/10 Филтър за накип и вода

26/04/2021

Україна

Україна

Хороший фильтр

Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

22/04/2021

Україна

Україна

добре виконує свої функції

хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

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      Откази от отговорност

      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.