Прекратен продукт
EP5547/90
EP2336/40
EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
SM8780/00
SM8885/00
SM8889/00
SM6580/20
CA6903/00
Без отстраняване на накип до 5000 чаши*
удължават живота на машината
1 бр. филтър AquaClean
С активирането на филтъра AquaClean автоматично деактивирате алармата за премахване на накип. Можете да се наслаждавате на винаги безпроблемно кафе с най-добро качество – и едва след смяна на 8 филтъра машината ще активира алармата за премахване на накип отново. Машините, оборудвани с AquaClean имат стикер на резервоара за вода.
Трайна функция като тази, се инсталира изключително бързо. Просто поставете филтъра AquaClean във водния резервоар на супер автоматичната машина за еспресо Saeco, активирайте го през потребителския интерфейс, и сте готови да се наслаждавате на до 5000 чаши чисто кафе без премахване на накип*.
AquaClean ще ви помогне да запазите вкуса на кафето за по-дълго и не позволява запушване на машината, благодарение на иновативни функции като технология за обмяна на йони, оригиналния поток на водата на Philips и филтъра с микропори.
5.0
от 5
17
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
1012
05/09/2022
България
Потвърден купувач
Добър продукт.
Смятам, че филтърът е доста добър. Върши си работата добре. Към момента съм използвала само един такъв филтър, но определено ще взема отново. Смятам, че всеки, който има такъв тип кафе автомати трябва да ползва филтъра, тъй като покупката на един кафе автомат от този тип не е евтина и благодарение на филтъра животът на машината се удължава.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Аксесоари за поддръжка CA6903/10 Филтър за накип и вода
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Аксесоари за поддръжка CA6903/10 Филтър за накип и вода
wooiler
26/04/2021
Україна
Част от промоцията
Хороший фильтр
Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Vinne25
22/04/2021
Україна
Част от промоцията
добре виконує свої функції
хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.