Прекратен продукт
За кафемашини за еспресо
Без отстраняване на накип до 5000 чаши*
Подобрява вкуса на кафето
1 бр. филтър AquaClean
Благодарение на патентования поток водата във вътрешността на филтъра преминава по по-дълъг път, преди да постъпи във вашата автоматична кафемашина. Това осигурява по-дълбоко почистване за прозрачна вода и кафе с фин вкус.
Трайна функция, като тази, се инсталира изключително бързо. Просто поставете филтъра AquaClean във водния резервоар на супер автоматичната машина за еспресо Saeco, активирайте го през потребителския интерфейс, и сте готови да се наслаждавате на до 5000 чаши чисто кафе без декалциране*. Чак след 8 смени на филтъра машината ще активира наново алармата за декалциране. Оборудваните с AquaClean машини имат стикер на резервоара за вода.
AquaClean гарантира, че само филтрирана вода попада в изцяло автоматичната ви кафемашина, така че алармата за декалциране се дезактивира автоматично. Можете да се наслаждавате на винаги безпроблемно кафе с най-добро качество – и едва след смяна на 8 филтъра машината ще активира алармата за декалциране отново. Имайте предвид, че оборудваните с AquaClean машини имат стикер на резервоара за вода.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
venkobul
30/12/2015
България
Този продукт има отлични характеристики
Продукта е идеален. Кафето с вода пречистена с него става прекрасно! Единствения проблем е, че все още не мога да намеря от къде да закупя друг такъв, защото първия беше в комплекта на машината Saeco Incanto.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
Реалният номер на чашите зависи от избраните варианти на кафето и начините на изплакване и почистване