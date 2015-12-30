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  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
  • Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*

Прекратен продукт

Saeco AquaCleanФилтър за накип и вода

CA6903/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*
С патентованата филтър за вода AquaClean на Saeco няма нужда да отстранявате накип от вашата машина за еспресо за до 5000 чаши*.
Виж всички предимства

С всеки филтър можете да се насладите на до 625 чаши*!

Гарантирано без нужда от премахване на накип за до 5000 чаши*

  • За кафемашини за еспресо

  • Без отстраняване на накип до 5000 чаши*

  • Подобрява вкуса на кафето

  • 1 бр. филтър AquaClean

Оптимално пречистена бистра вода благодарение на патентован поток на водата

Оптимално пречистена бистра вода благодарение на патентован поток на водата

Благодарение на патентования поток водата във вътрешността на филтъра преминава по по-дълъг път, преди да постъпи във вашата автоматична кафемашина. Това осигурява по-дълбоко почистване за прозрачна вода и кафе с фин вкус.

Активиране на филтъра без усилия със системата Click&go

Активиране на филтъра без усилия със системата Click&go

Трайна функция, като тази, се инсталира изключително бързо. Просто поставете филтъра AquaClean във водния резервоар на супер автоматичната машина за еспресо Saeco, активирайте го през потребителския интерфейс, и сте готови да се наслаждавате на до 5000 чаши чисто кафе без декалциране*. Чак след 8 смени на филтъра машината ще активира наново алармата за декалциране. Оборудваните с AquaClean машини имат стикер на резервоара за вода.

Активирането на AquaClean деактивира алармата за декалциране

Активирането на AquaClean деактивира алармата за декалциране

AquaClean гарантира, че само филтрирана вода попада в изцяло автоматичната ви кафемашина, така че алармата за декалциране се дезактивира автоматично. Можете да се наслаждавате на винаги безпроблемно кафе с най-добро качество – и едва след смяна на 8 филтъра машината ще активира алармата за декалциране отново. Имайте предвид, че оборудваните с AquaClean машини имат стикер на резервоара за вода.

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

30/12/2015

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Продукта е идеален. Кафето с вода пречистена с него става прекрасно! Единствения проблем е, че все още не мога да намеря от къде да закупя друг такъв, защото първия беше в комплекта на машината Saeco Incanto.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода

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      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      2. Реалният номер на чашите зависи от избраните варианти на кафето и начините на изплакване и почистване