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Прекратен продукт

Комплект за поддръжка

CA6707/10

4.7
| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Удължава живота на машината
Комплектът за поддръжка ви позволява да се грижите перфектно за вашите кафемашини, като ги поддържате чисти и работещи безпроблемно. Използвайте само комплекта за поддръжка на Philips, за да осигурите максимален експлоатационен срок и безопасност на уредите ви на Philips и Saeco.
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Съвместими продукти
Серия 2300

Серия 2300
Напълно автоматична машина за еспресо

EP2336/40

Серия 3300

Серия 3300
Напълно автоматична машина за еспресо

EP3347/90

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6680/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6682/10

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6685/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM8780/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Напълно автоматична машина за еспресо

SM8885/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Напълно автоматична машина за еспресо

SM8889/00

GranAroma

GranAroma
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6580/20

Приготвя кафе с по-добър вкус

Удължава живота на машината

  • Същото като CA6707/00

  • Комплект за цялостна защита

  • 2 филтри AquaClean и смазка

  • 6 препарата за мляко и 6 обезмаслителя

До 5000 чаши* без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

До 5000 чаши* без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

Нашата нова и патентована иновация на Saeco – филтърът за вода AquaClean, гарантира, че се възползвате максимално от вашата напълно автоматична кафемашина. Като сменяте филтъра при известяване от машината, няма нужда да премахвате накип до 5000 чаши, докато все пак се възползвате от чиста и пречистена вода. Като допълнителна полза, алармата за известие за премахване на накип автоматично се изключва, когато AquaClean е инсталиран на вашата кафемашина

Поддържа безпроблемната работа на движещите се части от машината

Поддържа безпроблемната работа на движещите се части от машината

Със смазочното масло можете да поддържате блока за приготвянето на еспресо машината в перфектно състояние. Тази смазка е абсолютно безопасна за употреба.

По-чистата вода удължава живота на еспресо машината

По-чистата вода удължава живота на еспресо машината

Водният филтър удължава живота на вашата еспресо машина, за да ви гарантира по-продължително удоволствие от най-вкусното кафе.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips

V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.

Предимства

vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

rychlá příprava kávy

rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší

Предимства

rychlá káva

Недостатъци

vodní filtr- rychle ubyvá. není levný

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Kompletni sada na udrzbu kavovaru

Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

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      Откази от отговорност

      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.