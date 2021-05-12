Прекратен продукт
EP2336/40
EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
SM8780/00
SM8885/00
SM8889/00
SM6580/20
Същото като CA6707/00
Комплект за цялостна защита
2 филтри AquaClean и смазка
6 препарата за мляко и 6 обезмаслителя
Нашата нова и патентована иновация на Saeco – филтърът за вода AquaClean, гарантира, че се възползвате максимално от вашата напълно автоматична кафемашина. Като сменяте филтъра при известяване от машината, няма нужда да премахвате накип до 5000 чаши, докато все пак се възползвате от чиста и пречистена вода. Като допълнителна полза, алармата за известие за премахване на накип автоматично се изключва, когато AquaClean е инсталиран на вашата кафемашина
Със смазочното масло можете да поддържате блока за приготвянето на еспресо машината в перфектно състояние. Тази смазка е абсолютно безопасна за употреба.
Водният филтър удължава живота на вашата еспресо машина, за да ви гарантира по-продължително удоволствие от най-вкусното кафе.
4.7
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Romes
12/05/2021
Česká republika
Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips
V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.
Предимства
vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
meryna
17/04/2021
Česká republika
Потвърден купувач
rychlá příprava kávy
rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší
Предимства
rychlá káva
Недостатъци
vodní filtr- rychle ubyvá. není levný
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
zdenal
17/04/2021
Česká republika
Потвърден купувач
Kompletni sada na udrzbu kavovaru
Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.