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Beard Trimmer 5000 Series Оформяне на брада с колектор за косми
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BT5775/15
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Multigroom/All-in-One-TrimmerМашинка за прецизно подстригване на брада
USB стенен адаптер HQ87
Режещ блок
Beardtrimmer series 5000Прецизен тример
USB кабел
Shaver series 3000Калъф
ShaversПочистваща глава
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