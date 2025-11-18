Изцяло метални ножчета
Стъпки от 0,2 мм за прецизност
Технология BeardSense
Колектор за косми
До 100 минути време на работа
Самозаточващите се метални остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.
Селекторът за прецизност на тримера има 40 настройки за дължина със стъпка от 0,2 мм, което ви помага да оформите брадата си толкова прецизно, колкото ви е необходимо.
Иновативният ни колектор за косми ефективно улавя до 80% от подстриганите косми*, като намалява бъркотията при подстригването.
4.8
от 5
73
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Irop83
18/11/2025
Україна
Част от промоцията
Має 2 насадки від 0.4 до 20мм. Колектор для вол
Тример чудово адаптується до густоти моєї бороди ,має 2 насадки довжини від 0,4 до 20мм. Сподобался що має колектор для збору волос,це зручно. Тримає заряд 100хв. Ще для зручності є швидка зарядка 5 хв.
Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT5780/15 серії 5000
Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT5780/15 серії 5000
Mar32…
17/11/2025
Україна
Част от промоцията
Чудовий варіант для щоденного використанн
Тример приємно вразив з перших днів користування. Дуже зручний у руці, працює тихо та акуратно зрізає навіть жорстку щетину. Завдяки точним налаштуванням довжини можна легко зробити охайну та бороду без зайвих зусиль. А ще тример можна промивати під водою, це величезний плюс у догляді.
Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT5780/15 серії 5000
Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT5780/15 серії 5000
Senya20873
17/11/2025
Україна
Част от промоцията
Хороший тример: зручний, точний і з класною кількістю насадок. Насадка для збору волосся працює добре — реально збирає більшість волосків , менше сміття після підстригання. Окремо подобається зарядна станція — поставив і він акуратно стоїть та завжди заряджений. Заряд тримає довго.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT7670/15 серії 7000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT7670/15 серії 7000
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