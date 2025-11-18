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  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия
  • Максимална прецизност с минимални усилия

Beard Trimmer 5000 SeriesОформяне на брада с колектор за косми

BT5775/15

4.8
| (73) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Максимална прецизност с минимални усилия
Постигнете пълна прецизност без усилие. Със самозаточващи се метални ножчета и иновативен колектор за косъмчета нашият тример прецизира и опростява оформянето на окосмяването на тялото ви. Освен това технологията BeardSense увеличава мощността точно когато имате нужда от нея.
Виж всички предимства

За прецизни линии на брадата с по-малко бъркотия

Максимална прецизност с минимални усилия

  • Изцяло метални ножчета

  • Стъпки от 0,2 мм за прецизност

  • Технология BeardSense

  • Колектор за косми

  • До 100 минути време на работа

Максимална прецизност и дълготрайна производителност

Максимална прецизност и дълготрайна производителност

Самозаточващите се метални остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.

Оформете брадата си с необходимата прецизност

Оформете брадата си с необходимата прецизност

Селекторът за прецизност на тримера има 40 настройки за дължина със стъпка от 0,2 мм, което ви помага да оформите брадата си толкова прецизно, колкото ви е необходимо.

Предназначен за улавяне на косми, докато подстригвате

Предназначен за улавяне на косми, докато подстригвате

Иновативният ни колектор за косми ефективно улавя до 80% от подстриганите косми*, като намалява бъркотията при подстригването.

Технически данни

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4.8

от 5

73

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

18/11/2025

Україна

Україна

Має 2 насадки від 0.4 до 20мм. Колектор для вол

Тример чудово адаптується до густоти моєї бороди ,має 2 насадки довжини від 0,4 до 20мм. Сподобался що має колектор для збору волос,це зручно. Тримає заряд 100хв. Ще для зручності є швидка зарядка 5 хв.

Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT5780/15 серії 5000

Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT5780/15 серії 5000

17/11/2025

Україна

Україна

Чудовий варіант для щоденного використанн

Тример приємно вразив з перших днів користування. Дуже зручний у руці, працює тихо та акуратно зрізає навіть жорстку щетину. Завдяки точним налаштуванням довжини можна легко зробити охайну та бороду без зайвих зусиль. А ще тример можна промивати під водою, це величезний плюс у догляді.

Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT5780/15 серії 5000

Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT5780/15 серії 5000

17/11/2025

Україна

Україна

Хороший тример: зручний, точний і з класною кількістю насадок. Насадка для збору волосся працює добре — реально збирає більшість волосків , менше сміття після підстригання. Окремо подобається зарядна станція — поставив і він акуратно стоїть та завжди заряджений. Заряд тримає довго.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT7670/15 серії 7000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Тример для бороди Philips BT7670/15 серії 7000

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