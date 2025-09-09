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Beard Trimmer 3000 Series Оформяне на брада с ножчета със заоблени върхове

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Beard Trimmer 3000 SeriesОформяне на брада с ножчета със заоблени върхове

BT3620/15

Beard Trimmer 3000 Series Оформяне на брада с ножчета със заоблени върхове

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • ZIP файл, 276.7 kB
  • 9 September 2025

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 3.5 MB
  • 5 August 2025

Части и аксесоари

    USB стенен адаптер HQ87

    CP0909/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ за държави от ЕС

    USB стенен адаптер HQ87

    CP1607/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 3-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ специално за Обединеното кралство

    USB кабел

    CP1788/01
    • Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB
    • Черно
    • Дължина на кабела: 92 cm
    • 2 щифта
    • Shavers

    Shavers
    Почистваща глава

    CRP338/01
    • Черно

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