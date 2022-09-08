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  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване
  • Бързо и прецизно подстригване

Beard Trimmer 3000 SeriesОформяне на брада с ножчета със заоблени върхове

BT3620/15

4.6
| (230) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Бързо и прецизно подстригване
Скорост и комфорт всеки път. Заоблените ни накрайници осигуряват нежно подстригване, а самозаточващите се ножчета ускоряват подстригването, като предотвратяват повторните преминавания. Освен това с 40 настройки за дължина ще постигнете точната прецизност, която искате.
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За равномерни и нежни резултати

Бързо и прецизно подстригване

  • Остриета със заоблени върхове

  • 40 настройки за дължина

  • Стъпки от 0,5 мм за прецизност

  • 100% водоустойчивост

  • До 70 минути време на работа

Проектиран за удобна и ефективна грижа

Проектиран за удобна и ефективна грижа

Самозаточващите се остриета със заоблени върхове са проектирани така, че да са нежни към кожата за по-удобно подстригване, като същевременно остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.

Оформете брадата си с необходимата прецизност

Оформете брадата си с необходимата прецизност

Селекторът за прецизност на тримера има 40 настройки за дължина със стъпка от 0,5 мм, което ви помага да оформите брадата си толкова прецизно, колкото ви е необходимо.

Ефективно и равномерно подстригване за идеален външен вид

Ефективно и равномерно подстригване за идеален външен вид

Усъвършенстваните гребени Lift&Trim повдигат космите към острието, като ги улавят при всяко преминаване за ефективно и равномерно подстригване.

Технически данни

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Части и аксесоари

    USB стенен адаптер HQ87

    CP0909/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ за държави от ЕС

    USB стенен адаптер HQ87

    CP1607/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 3-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ специално за Обединеното кралство

    USB кабел

    CP1788/01
    • Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB
    • Черно
    • Дължина на кабела: 92 cm
    • 2 щифта
    • Shavers

    Shavers
    Почистваща глава

    CRP338/01
    • Черно

Отзиви

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4.6

от 5

230

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

2

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Всички уреди,които имам са с много добро качество!

Уредите,които имам пречиствател,парен център,2бр. прахосмукачки,машинка за постригване,пасатор и още много дрги,всичките си заслужават цената и вършат много добра работа! Доволна съм от всики уреди Philips!

Предимства

Качествени

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

02/07/2020

България

България

Идеално отношение качество-цена!

Много добро представяне, работи уникално и плавно. Лесен за употреба и почистване. Много съм доволен!

Предимства

Самозаточващи се ножчета

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

25/06/2020

България

България

Харесвам го!

Харесва ми много, върши ми чудесна работа. От повече от 4 години ползвам същия, малко по-стар като дизайн и затова отново си го закупих. Препоръчвам го.

Предимства

Няма нужда от смазване

Недостатъци

Не съм открил

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада

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