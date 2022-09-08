Остриета със заоблени върхове
40 настройки за дължина
Стъпки от 0,5 мм за прецизност
100% водоустойчивост
До 70 минути време на работа
Самозаточващите се остриета със заоблени върхове са проектирани така, че да са нежни към кожата за по-удобно подстригване, като същевременно остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.
Селекторът за прецизност на тримера има 40 настройки за дължина със стъпка от 0,5 мм, което ви помага да оформите брадата си толкова прецизно, колкото ви е необходимо.
Усъвършенстваните гребени Lift&Trim повдигат космите към острието, като ги улавят при всяко преминаване за ефективно и равномерно подстригване.
4.6
от 5
230
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
gali.pateto
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Всички уреди,които имам са с много добро качество!
Уредите,които имам пречиствател,парен център,2бр. прахосмукачки,машинка за постригване,пасатор и още много дрги,всичките си заслужават цената и вършат много добра работа! Доволна съм от всики уреди Philips!
Предимства
Качествени
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада
DaniS91
02/07/2020
България
Идеално отношение качество-цена!
Много добро представяне, работи уникално и плавно. Лесен за употреба и почистване. Много съм доволен!
Предимства
Самозаточващи се ножчета
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада
Пан007
25/06/2020
България
Харесвам го!
Харесва ми много, върши ми чудесна работа. От повече от 4 години ползвам същия, малко по-стар като дизайн и затова отново си го закупих. Препоръчвам го.
Предимства
Няма нужда от смазване
Недостатъци
Не съм открил
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката