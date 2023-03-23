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Beardtrimmer series 3000 Тример за брада

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Beardtrimmer series 3000Тример за брада

BT3233/15

Beardtrimmer series 3000 Тример за брада

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  • Как да почиствате редовно вашия тример за брада Philips Series 1000/3000. Сухо почистване на дръжката, миещи се приставки
    Как да почиствате редовно вашия тример за брада Philips Series 1000/3000. Сухо почистване на дръжката, миещи се приставки

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Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 2.1 MB
  • 27 September 2023

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 641.4 kB
  • 17 December 2024

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