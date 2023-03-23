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Beardtrimmer series 3000 Тример за брада
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BT3233/15
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Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
Beardtrimmer Series 3000Гребен за брада
USB стенен адаптер HQ87
Bodygroom series 3000Режещ блок
USB кабел
ShaversПочистваща глава
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