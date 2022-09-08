0,5 мм прецизни настройки
Самонаточващи се ножчета
60 мин безжична работа/1 ч зареждане
Система Lift & Trim
Идеална за набола брада, машинката за подстригване на брада Philips включва нова система Lift & Trim: гребен, който повдига и насочва космите към нивото на ножчетата за равномерно подстригване.
Самонаточващите се стоманени ножчета остават толкова остри и ефективни, колкото от 1-вия ден, за да осигурят перфектно, но същевременно безопасно подстригване всеки път.
Проектирани за предотвратяване на драскотини и дразнене, ножчетата имат заоблени върхове за по-гладък контакт с кожата.
4.6
от 5
230
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
gali.pateto
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Всички уреди,които имам са с много добро качество!
Уредите,които имам пречиствател,парен център,2бр. прахосмукачки,машинка за постригване,пасатор и още много дрги,всичките си заслужават цената и вършат много добра работа! Доволна съм от всики уреди Philips!
Предимства
Качествени
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада
DaniS91
02/07/2020
България
Идеално отношение качество-цена!
Много добро представяне, работи уникално и плавно. Лесен за употреба и почистване. Много съм доволен!
Предимства
Самозаточващи се ножчета
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада
Пан007
25/06/2020
България
Харесвам го!
Харесва ми много, върши ми чудесна работа. От повече от 4 години ползвам същия, малко по-стар като дизайн и затова отново си го закупих. Препоръчвам го.
Предимства
Няма нужда от смазване
Недостатъци
Не съм открил
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада