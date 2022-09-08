ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне
  • Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне
  • Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне
  • Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне
  • Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне
  • Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне
  • Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне
  • Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне

Beardtrimmer series 3000Тример за брада

BT3233/15

4.6
| (230) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне
This trimmer with the innovative Lift & Trim system lifts and captures more lowlying hairs for efficient, even trimming results. This way you will easily achieve the 3-day stubble, short beard or long beard look you want.
Виж всички предимства

Самонаточващи се ножчета

Бързо и прецизно подстригване за лесно оформяне

  • 0,5 мм прецизни настройки

  • Самонаточващи се ножчета

  • 60 мин безжична работа/1 ч зареждане

  • Система Lift & Trim

Подстригва равномерно и улавя ниско разположените косми

Подстригва равномерно и улавя ниско разположените косми

Идеална за набола брада, машинката за подстригване на брада Philips включва нова система Lift & Trim: гребен, който повдига и насочва космите към нивото на ножчетата за равномерно подстригване.

Насладете се на прецизно, но безопасно бръснене

Насладете се на прецизно, но безопасно бръснене

Самонаточващите се стоманени ножчета остават толкова остри и ефективни, колкото от 1-вия ден, за да осигурят перфектно, но същевременно безопасно подстригване всеки път.

Щадящи кожата ножчета за по-мека кожа

Щадящи кожата ножчета за по-мека кожа

Проектирани за предотвратяване на драскотини и дразнене, ножчетата имат заоблени върхове за по-гладък контакт с кожата.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.6

от 5

230

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

2

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Всички уреди,които имам са с много добро качество!

Уредите,които имам пречиствател,парен център,2бр. прахосмукачки,машинка за постригване,пасатор и още много дрги,всичките си заслужават цената и вършат много добра работа! Доволна съм от всики уреди Philips!

Предимства

Качествени

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

02/07/2020

България

България

Идеално отношение качество-цена!

Много добро представяне, работи уникално и плавно. Лесен за употреба и почистване. Много съм доволен!

Предимства

Самозаточващи се ножчета

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Тример за брада

25/06/2020

България

България

Харесвам го!

Харесва ми много, върши ми чудесна работа. От повече от 4 години ползвам същия, малко по-стар като дизайн и затова отново си го закупих. Препоръчвам го.

Предимства

Няма нужда от смазване

Недостатъци

Не съм открил

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Тример за брада

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!