ПродуктиПоддръжка

Всички серии

Beardtrimmer series 3000 Тример за брада

Прекратен продукт

Поддръжка

Beardtrimmer series 3000Тример за брада

BT3222/14

Beardtrimmer series 3000 Тример за брада

Прекратен продукт

Отидете в магазина

Използвайте максимално своя продукт

  • Как да почиствате редовно вашия тример за брада Philips Series 1000/3000. Сухо почистване на дръжката, миещи се приставки
    Как да почиствате редовно вашия тример за брада Philips Series 1000/3000. Сухо почистване на дръжката, миещи се приставки

Регистрирайте продукта си

Вземете вашата удължена гаранция

Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • ZIP файл, 156.3 kB
  • 26 February 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 423 kB
  • 9 April 2025

Части и аксесоари

Гаранция и сервиз

Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт

Намерете сервизен център

Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части

Гаранция

Нашите гаранционни политики за продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем