ПродуктиПоддръжка

Всички серии

Philips Lumea 7000 Series Фотоепилатор за обезкосмяване

Поддръжка

Philips Lumea 7000 SeriesФотоепилатор за обезкосмяване

BRI921/00

Philips Lumea 7000 Series Фотоепилатор за обезкосмяване

Отидете в магазина

Регистрирайте продукта си

Вземете вашата удължена гаранция

Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

Ръководство за притежателя

  • PDF файл, 9.7 MB
  • 28 July 2023

ЕС декларация за съответствие - English (US)

  • ZIP файл, 1.9 MB
  • 19 March 2026

Части и аксесоари

Гаранция и сервиз

Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт

Намерете сервизен център

Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части

Гаранция

Нашите гаранционни политики за продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем