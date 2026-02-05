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Epilator Series 8000 Безкабелен епилатор за употреба на мокра и суха кожа

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Epilator Series 8000Безкабелен епилатор за употреба на мокра и суха кожа

BRE709/00

Epilator Series 8000 Безкабелен епилатор за употреба на мокра и суха кожа

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  • Как да използвате вашия комплект за епилация: вашето пълно ръководство за рутинна епилация
    Как да използвате вашия комплект за епилация: вашето пълно ръководство за рутинна епилация
  • Подгответе се: как да се подготвите за рутинната си процедура за обезкосмяване
    Подгответе се: как да се подготвите за рутинната си процедура за обезкосмяване
  • Необходимото за ефективна епилация
    Необходимото за ефективна епилация
  • Как да се грижите за вашия комплект за епилация
    Как да се грижите за вашия комплект за епилация

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 4.8 MB
  • 17 December 2025

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