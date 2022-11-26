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  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**

Прекратен продукт

5000 SeriesСешоар

BHD530/00

4.8
| (826) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Бързо сушене без увреждане от топлината**
Технологията ТермоShield ви дава максимална защита от увреждане от топлината чрез активно контролиране на температурата на въздуха на сешоара до оптимално ниво.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

с технологията ThermoShield

Бързо сушене без увреждане от топлината**

  • 2300 W

  • Технология ThermoShield

  • Минерална йонна и 4x йонна грижа

  • 3 настройки за топлина и 2 за скорост

Технология ThermoShield за максимална защита от топлината

Технология ThermoShield за максимална защита от топлината

Сензорът за откриване на прегряване активно оптимизира и контролира температурата на въздуха, като предпазва косата ви от увреждане**, причинено от прегряване. Насладете се на сушене без стрес с технологията ThermoShield.

20%*** по-бързо сушене с мощен 2300 W въздушен поток

20%*** по-бързо сушене с мощен 2300 W въздушен поток

По-мощен въздушен поток от 2300 W прави сушенето с 20%** по-бързо, като същевременно защитава косата ви.

Мощен мотор създава въздушни скорости до 110 км/ч****

Мощен мотор създава въздушни скорости до 110 км/ч****

Високопроизводителният мотор на този сешоар е разработен за професионалния пазар. Той генерира въздушна скорост до 110 км/ч**** за бързо изсушаване и впечатляващ стил.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

826

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

26/11/2022

България

България

Препоръчвам

Заслужава си, препоръчвам го. Удобен за употреба с приятен цвят.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт!

Изключително съм доволна. Мощен, върши ми чудесна работа! Ползваме го двете с моята дъщеря и е неизменен спътник в багажа ми, когато пътувам. Леко е по-обемен за път, но въпреки това е винаги с мед!

Предимства

Удобен, лек, мощен

Недостатъци

За път е мъничко обемен

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD512/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD512/00 Сешоар

17/05/2022

България

България

Потвърден купувач

Много добър сешоар

Работи много тихо , не пресушава косата и не я наелекрезира.

Предимства

тих и мощен

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар

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      Откази от отговорност

      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. спрямо BHD350 при най-висока настройка

      2. ThermoShield настройка

      3. * спрямо стандартен сешоар

      4. * * Тествано в лаборатория на Philips с накрайник за най-висока настройка

      5. * * * * Минерални йони след 6 месеца UV излагане