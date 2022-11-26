Прекратен продукт
2100 W
Технология ThermoShield
2х йонна грижа*
3 настройки за топлина и 2 за скорост
Сензорът за откриване на прегряване активно оптимизира и контролира температурата на въздуха, като предпазва косата ви от увреждане**, причинено от прегряване. Насладете се на сушене без стрес с технологията ThermoShield.
Този професионален сешоар с мощност от 2100 W създава силен въздушен поток. Полученото съчетание от мощност и скорост ускорява и улеснява сушенето и оформянето на косата.
Тази мощна система с йони генерира до 40 милиона йони за една сесия на сушене, усилвайки блясъка на косата ви. Така че можете да се насладите на лъскава коса без хвърчащи краища.
4.8
от 5
826
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Mery Jane
26/11/2022
България
Препоръчвам
Заслужава си, препоръчвам го. Удобен за употреба с приятен цвят.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар
Стефка
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт!
Изключително съм доволна. Мощен, върши ми чудесна работа! Ползваме го двете с моята дъщеря и е неизменен спътник в багажа ми, когато пътувам. Леко е по-обемен за път, но въпреки това е винаги с мед!
Предимства
Удобен, лек, мощен
Недостатъци
За път е мъничко обемен
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 Series BHD512/00 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 Series BHD512/00 Сешоар
Караколева
17/05/2022
България
Потвърден купувач
Много добър сешоар
Работи много тихо , не пресушава косата и не я наелекрезира.
Предимства
тих и мощен
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
спрямо BHD350 при най-висока настройка
ThermoShield настройка