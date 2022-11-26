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  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**
  • Бързо сушене без увреждане от топлината**

Прекратен продукт

5000 SeriesСешоар

BHD501/00

4.8
| (826) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Бързо сушене без увреждане от топлината**
Технологията ТермоShield ви дава максимална защита от увреждане от топлината чрез активно контролиране на температурата на въздуха на сешоара до оптимално ниво.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

с технологията ThermoShield

Бързо сушене без увреждане от топлината**

  • 2100 W

  • Технология ThermoShield

  • 2х йонна грижа*

  • 3 настройки за топлина и 2 за скорост

Технология ThermoShield за максимална защита от топлината

Технология ThermoShield за максимална защита от топлината

Сензорът за откриване на прегряване активно оптимизира и контролира температурата на въздуха, като предпазва косата ви от увреждане**, причинено от прегряване. Насладете се на сушене без стрес с технологията ThermoShield.

Бързо съхнене за професионални резултати с 2100 W

Бързо съхнене за професионални резултати с 2100 W

Този професионален сешоар с мощност от 2100 W създава силен въздушен поток. Полученото съчетание от мощност и скорост ускорява и улеснява сушенето и оформянето на косата.

2х йонна грижа* за лъскава, гладка коса без хвърчащи краища

2х йонна грижа* за лъскава, гладка коса без хвърчащи краища

Тази мощна система с йони генерира до 40 милиона йони за една сесия на сушене, усилвайки блясъка на косата ви. Така че можете да се насладите на лъскава коса без хвърчащи краища.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

826

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

26/11/2022

България

България

Препоръчвам

Заслужава си, препоръчвам го. Удобен за употреба с приятен цвят.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт!

Изключително съм доволна. Мощен, върши ми чудесна работа! Ползваме го двете с моята дъщеря и е неизменен спътник в багажа ми, когато пътувам. Леко е по-обемен за път, но въпреки това е винаги с мед!

Предимства

Удобен, лек, мощен

Недостатъци

За път е мъничко обемен

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD512/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD512/00 Сешоар

17/05/2022

България

България

Потвърден купувач

Много добър сешоар

Работи много тихо , не пресушава косата и не я наелекрезира.

Предимства

тих и мощен

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5000 Series BHD530/00 Сешоар

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      Откази от отговорност

      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. спрямо BHD350 при най-висока настройка

      2. ThermoShield настройка