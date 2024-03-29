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  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура
  • Мощно сушене при по-ниска температура

Прекратен продукт

3000 SeriesСешоар

BHD340/10

4.8
| (433) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Мощно сушене при по-ниска температура
Уникално проектираната приставка ThermoProtect мощно смесва топъл и хладен въздух за ежедневна грижа.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

с приставката ThermoProtect

Мощно сушене при по-ниска температура

  • 2100 W

  • Приставка ThermoProtect

  • 6 степени за загряване и скорост

Мощно щадящо сушене с 2100 W

Мощно щадящо сушене с 2100 W

Този сешоар с мощност от 2100 W създава мощен въздушен поток за прекрасни резултати всеки ден.

Приставка ThermoProtect

Приставка ThermoProtect

Уникално проектираната приставка ThermoProtect мощно смесва топъл и хладен въздух за ежедневна грижа. Тя понижава температурата с 15° C, като същевременно бързо изсушава косата ви.

Прецизен контрол с 6 настройки за топлина и скорост

Прецизен контрол с 6 настройки за топлина и скорост

Изберете лесно комбинацията от топлина и скорост, която работи най-добре за вашата коса и прическа. Шест различни настройки осигуряват прецизен контрол за персонализирано оформяне на косата.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

433

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

29/03/2024

България

България

Отличен избор

Отлично качество на много изгодна цена. Препоръчвам го!

Този отзив е направен за 3000 Series BHD340/10 Сешоар

Този отзив е направен за 3000 Series BHD340/10 Сешоар

13/02/2024

България

България

Чудесен

Сешоара е много хубав и удобен,децата също го използват

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Перфектен продукт и супер финкционален

Изключително здрав, всекидневна употреба без проблем

Предимства

Степените на сошене

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 