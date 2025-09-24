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Bodygroom Series 5000 Водоустойчив тример за слабините и тялото
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BG5021/15
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Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
Bodygroom Series 3000 & 5000Гребен за тяло 2 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Бръснещ елемент
Bodygroom Series 3000 & 5000Гребен за тяло 3 mm
Bodygroom Series 3000 & 5000Гребен за тяло 5 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Гребен за тяло 7 mm
Bodygroom series 3000/5000Приставка за бръснене на гръб
USB стенен адаптер HQ87
USB кабел
ShaversПочистваща глава
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