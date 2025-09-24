Тримери за тяло
Всички серии
Bodygroom series 3000 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Поддръжка
BG3017/01
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Data Act Document
Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
всичко (1)
Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
Bodygroom series 3000 & 5000Бръснещ елемент
Захранващ адаптер HQ8505
Bodygroom Series 3000 & 5000Гребен за тяло 3 mm
USB стенен адаптер HQ87
USB кабел
ShaversПочистваща глава
Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт
Намерете сервизен център
Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части
Гаранция
Нашите гаранционни политики за продукти
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем