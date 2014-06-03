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Philips Fidelio Безжична Hi-Fi тонколона, A3

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Philips FidelioБезжична Hi-Fi тонколона, A3

AW3000/10

Philips Fidelio Безжична Hi-Fi тонколона, A3

Прекратен продукт

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Приложение Philips Entertainment

Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Софтуер и драйвери

Медиен сървър (Mac)

  • версия: 7.2.7
  • PKG файл, 6.8 MB
  • 3 June 2014

Медиен сървър (Windows)

  • версия: 7.2.7
  • EXE файл, 5.4 MB
  • 15 April 2014

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 4 December 2023

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 588.1 kB
  • 9 December 2023

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