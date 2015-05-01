Прекратен продукт
AW3000/10
Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.
Пускайте цялата си музикална колекция безжично със звук с висока вярност през безжичните Hi-Fi тонколони Philips Fidelio. Излъчвайте музика поточно без усилие с 4 Hi-Fi мембрани, за да предлагате завладяващо музикално усещане от компактна тонколона
Стерео звук с висока вярност
36 W, 4 Hi-Fi мембрани
Аналогов вход
Налично в Apple App Store и Google Play, приложението открива автоматично мобилни и други съвместими устройства, свързани към вашата домашна Wi-Fi мрежа, предоставяйки ви мигновен контрол върху музиката. Можете да управлявате възпроизвеждането на музиката, силата и настройките на звука, както и онлайн услуги за музика и интернет радио от всяко устройство, навсякъде.
Високоговорителят е снабден със специално оформени под ъгъл Hi-Fi мембрани, проектирани да осигуряват възможно най-широката и потапяща звукова сцена. Разположението на мембраните осигурява несравнимо качество и динамика на звука, където и да сте в стаята. А благодарение на уникалния си дизайн, високоговорителите се вписват без проблем в домашния интериор.
Добавеният вход ви позволява да свързвате външни музикални източници към системата Philips, в допълнение към безжичната опция. Просто свържете високоговорителите към входа, аудио изхода или жака за слушалки на който и да било мултимедиен плейър, например вашия CD/DVD плейър, телевизор или MP3 плейър.
Награди
3.0
от 5
3
Отзиви
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
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Този отзив е направен за AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Този отзив е направен за AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Този отзив е направен за AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Napster се предлага само в Германия и Великобритания.