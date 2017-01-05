Прекратен продукт
Започнете деня, както вие си знаете!
Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено AM/FM радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.
Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.
Часът и алармата са толкова лесни за задаване, че може да не се наложи да правите справка в Ръководството за бързо инсталиране или Указанията за употреба. Просто използвайте бутоните на радиочасовника, за да зададете часа и алармата.
Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго искате да слушате музика или радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 2 часа) и изберете CD или радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Устройството ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще се изключи в икономичен тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си CD или радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите енергия.
4.7
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
IPM1971
05/01/2017
България
Потвърден купувач
Стилен и функционален
Часовникът е стилен и много функционален. Радиото има чист и силен звук. Часовникът върви точно. Пасва идеално с останалите мои продукти на "Филипс". Препоръчвам го!
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Този отзив е направен за AJ3121 Радиочасовник
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3121 Радиочасовник
Annamari21
24/01/2019
Magyarország
tökéletesen teljesíti az elvárásokat
kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3121 Órás rádió
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3121 Órás rádió
marta77
07/11/2013
Polska
Jest naprawdę OK!
Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.
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Този отзив е направен за AJ3121 Radiobudzik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3121 Radiobudzik