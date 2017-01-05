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Прекратен продукт

Радиочасовник

AJ3121/12

4.7

| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Започнете деня, както вие си знаете!

Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено AM/FM радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.

Виж всички предимства

Събудете се с радио или зумер

Започнете деня, както вие си знаете!

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.

Лесна настройка на часовника за задаване на час и аларма без нужда от указания

Часът и алармата са толкова лесни за задаване, че може да не се наложи да правите справка в Ръководството за бързо инсталиране или Указанията за употреба. Просто използвайте бутоните на радиочасовника, за да зададете часа и алармата.

Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго искате да слушате музика или радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 2 часа) и изберете CD или радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Устройството ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще се изключи в икономичен тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си CD или радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите енергия.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

05/01/2017

България

България

Потвърден купувач

Стилен и функционален

Часовникът е стилен и много функционален. Радиото има чист и силен звук. Часовникът върви точно. Пасва идеално с останалите мои продукти на "Филипс". Препоръчвам го!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3121 Радиочасовник

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3121 Радиочасовник

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3121 Órás rádió

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3121 Órás rádió

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3121 Radiobudzik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3121 Radiobudzik

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