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CO2 цилиндър на машината за сода

ADD915/10

Освежете живота си!
Доставете си нужната доза освежаваща газирана вода по всяко време с машината за сода GoZero на Philips. Има са само 3 лесни стъпки, които да изпълните – напълнете, завъртете и натиснете! Елегантен дизайн с матирано покритие от неръждаема стомана.
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Освежете живота си!

  • CO2 цилиндър за пълнене

Намалява използването на пластмасови бутилки за еднократна употреба

Един цилиндър за газиране приготвя до 60 литра вкусна газирана вода, замествайки 120 пластмасови бутилки за еднократна употреба.

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      1. 425 г CO2 цилиндър за до 60 л газирана вода в зависимост от нивото на газиране