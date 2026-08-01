Освежете живота си!

Доставете си нужната доза освежаваща газирана вода по всяко време с машината за сода GoZero на Philips. Има са само 3 лесни стъпки, които да изпълните – напълнете, завъртете и натиснете! Елегантен дизайн с матирано покритие от неръждаема стомана.