Всички серии
CO2 цилиндър на машината за сода
ADD915/10
CO2 цилиндър за пълнене
Един цилиндър за газиране приготвя до 60 литра вкусна газирана вода, замествайки 120 пластмасови бутилки за еднократна употреба.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
Отзиви
Напишете ревю за продукта
Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време! Какво означава това?
425 г CO2 цилиндър за до 60 л газирана вода в зависимост от нивото на газиране