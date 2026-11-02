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WhiteVision ultraБяла и стилна визия

9012WVUB1

Ясна и неустоима визия

Philips WhiteVision ultra с най-новата формула на покритието осигуряват зашеметяваща бяла светлина. Това са най-белите, одобрени за пътната мрежа, халогенни светлини в нашето портфолио, както и идеалният избор, ако търсите страхотна и стилна визия.

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Най-новите стилни бели светлини за вашия автомобил

Ясна и неустоима визия

  • Тип крушка: HIR2

  • 12 V, 55 W

  • До 60% повече видимост

  • Ярък бял изглед

  • Брой лампи: 1

Ярка бяла светлина

Фаровете Philips WhiteVision ultra правят революция във външния вид на колата чрез ярка бяла светлина. Правилният избор за ярко и стилно шофиране!

Подобрени халогенни фарове за изключително стилен външен вид

Philips WhiteVision ultra са създадени за шофьори, търсещи подобрение със стила и външния вид на светодиодните светлини, но карат кола с халогенна технология. Благодарение на новото и подобрено покритие на стъклото крушките на WhiteVision ultra са нашите най-бели одобрени за пътната мрежа светлини, предлагащи смайващ изглед в рефлектора на фара.

Смайващи, одобрени за пътната мрежа, бели фарове за стилен външен вид

Смайващи, одобрени за пътната мрежа, бели фарове за стилен външен вид

Подобрените крушки за фарове WhiteVision ultra са сертифицирани по ECE за ярка бяла светлина на пътя. Водачите се наслаждават на енергичен изглед и одобрена за пътната мрежа крушка, съответстваща на приложимите разпоредби. Без да застрашава безопасността, като заслепява отсрещната кола, крушката ви дава изключителна видимост.

Технически данни

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