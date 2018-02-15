Тип крушка: D1S
85 V, 35 W
Брой лампи: 1
Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 K този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.
Ксеноновите HID (разряд с висока интензивност) крушки предлагат два пъти повече светлина за по-безопасно шофиране при всякакви условия. Изследванията са показали, че ксеноновите автомобилни светлини помагат на шофьорите да се концентрират върху пътя и да различават пречките и пътните знаци много по-бързо отколкото традиционните крушки. А какво по-добро средство за надвиване на мрака от интензивната бяла светлина, сравнима с дневната?
UV кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина. А по-мощната светлина означава подобрено усещане при шофиране, колкото и тъмен да е пътят пред вас.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
bogdan837
15/02/2018
România
Bune
Am decis sa cumpar aceste becuri Xtreme in urma unei defectiuni a unui bec nou "no name". La acest bec se dezlipise partea de sticla de restul ansamblului. Lumineaza mai puternic dar, si cele "no name" luminau mai puternic decat cele vechi originale Philips cu care a venit masina. Trebuie tinut cont de faptul ca niste becuri xenon vechi isi pierd din putere chiar daca nu sunt arse si orice bec nou, chiar "no name" o sa lumineze mai puternic decat cele vechi. Nu pot sa apreciez daca Xtreme lumineaza mai tare dacat "no name". Am schimbat primul bec stricat sa-l pot compara pe cel Xtreme cu cel nou "no name"(4300k). Nu am observat diferente de intensitate sau culoare ! Culmea e ca dupa schimbarea celui de al doilea "no name" cu Xtreme am constatat usoara dar vizibila diferenta de culoare intre cele doua Xtreme! Nu stiu daca e de vina farul sau becul. Sunt convins ca "150% mai multa lumina" e marketing si ca doar o comparatie reala de laborator cu aparat pentru masurat intensitatea luminoasa se poate determina daca lumineaza mai mult si cu cat.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto