ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

Xenon VisionКсенонова крушка за автомобилни фарове

85415VIC1

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
С Philips Xenon Vision сменяте една от изгорелите крушки, като запазвате цвета на тази, която остава, благодарение на новата технология за замяна на единични крушки. Ето защо това е идеалната икономична резервна крушка!
Виж всички предимства

Идеална за замяна

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

  • Тип крушка: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Брой лампи: 1

Philips е изборът на основните производители на автомобили

Philips е изборът на основните производители на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Спечелил много награди производител на лампи за коли

Спечелил много награди производител на лампи за коли

Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!