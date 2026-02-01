По-добра видимост за по-безопасно и по-комфортно шофиране

Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 K този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.