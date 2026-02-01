85122XV2C1
По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини
С мощен лъч, който води емисиите на светлина до краен предел, X-tremeVision gen2 е най-новото развитие в ксеноновата технология. Тази изключителна производителност на светлината подобрява вашите шофьорски умения, за да се насладите по-безопасно, по-удобно шофиране.
Тип крушка: D2S
85 V, 35 W
Брой лампи: 1
Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 K този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.
Ксеноновите HID (разряд с висока интензивност) крушки предлагат два пъти повече светлина за по-безопасно шофиране при всякакви условия. Изследванията са показали, че ксеноновите автомобилни светлини помагат на шофьорите да се концентрират върху пътя и да различават пречките и пътните знаци много по-бързо отколкото традиционните крушки. А какво по-добро средство за надвиване на мрака от интензивната бяла светлина, сравнима с дневната?
Нашите висококачествени и иновативни автомобилни светлини са носители на награди и постоянно получават признания от автомобилните експерти.
Отзиви