85122VIS1
Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
С Philips Xenon Vision сменяте една от изгорелите крушки, като запазвате цвета на тази, която остава, благодарение на новата технология за замяна на единични крушки. Ето защо това е идеалната икономична резервна крушка!
Тип крушка: D2S
85 V, 35 W
Брой лампи: 1
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.
Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.
Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти
4.3
от 5
47
Отзиви
NEDsDEAD
23/03/2022
България
Продуктът предоставя качеството, което рекламира.
Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.
Предимства
Яркостта и радиусът на осветеност.
Недостатъци
Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Zeron
24/01/2018
България
Страхотни крушки
Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
shl68
18/12/2014
България
Осезаема разлика в осветеността
Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола