Прекратен продукт
55PUS8602/12
4K Quantum Dot LED телевизор, работещ с Android TV
Революционната серия Philips 8600 използва Quantum Dot LED телевизор с невероятна система P5 и подвижна тонколона. Завладяващата реалистична картина и спиращият дъха звук предлагат неустоимо изкушение да се сдобиете с тази изящна майсторска изработка.
139 см (55")
4K Ultra HD LED телевизор
Четириядрен, 16 GB и разширяем
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Perfect Color е технология на Philips, която отключва реалистични цветове с трилиони нюанси. Изживейте удивително широк спектър от цветове в комбинация с нашата най-изтънчена обработка на цветове. Perfect Color е комбинация от панел с широка 100% цветова гама и обработка на 2,250 трилиона цветове, а като резултат имате качество на картината като прозорец към света.
Разработен звук в тънка конструкция. Насладете се на невероятните високи и реалистичните средни честоти от изобилие от микромембрани в елегантна кутия за високоговорител. Когато можете да чуете всеки шепот, стъпка и скърцане на пода, не се изисква голямо въображение, за да си представите колко ясно се чуват катастрофа, трясък и експлозия. А когато става дума за баси, с нищо не е направен компромис със стратегически поставени задни високоговорители за дълбоки, богати тонове. Това е телевизор, който звучи толкова добре, колкото изглежда.
Магазинът на Google Play и галерията с приложения на Philips ви дават повече от традиционното ТВ програмиране, за да ви осигурят голяма онлайн колекция от филми, телевизия, музика, приложения и игри. 16 GB разширяема памет ви дава предостатъчно място за съхраняване на любимото ви съдържание и инсталиране на още приложения.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Клиентът и сървърът за MultiRoom поддържат само цифрови програми със свободен ефирен достъп.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Необходима е HDMI връзка за тонколона, високоговорител и друго аудиоустройство.