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Прекратен продукт

5500 seriesУлтратънък Full HD LED телевизор

43PFT5503/12

4.4

| (26) Отзиви | 87% препоръчват този продукт

Ултратънък Full HD LED телевизор

Опростеността идва на големия екран. Philips 5500 предлага full HD резолюция, чист звук и невероятно зрително изживяване. Просто го включете и започнете да се наслаждавате с лекота на сериали, филми и игри.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

Ултратънък Full HD LED телевизор

  • 108 см (43")

  • Индекс на качеството на образа 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Тънките, изискани крачета придават усет за лекота

Нашата нова стойка с крачета е проектирана да промени пространството под телевизора ви, където обикновено би се намирала традиционната стойка, като ви предлага по-завладяващо зрителско изживяване. Телевизор, който стои уверено, с кимване към бъдещето.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

26

Отзиви

87%

препоръчват този продукт

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Предимства

Imagine ,claritate

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Дата на използване 2023-07-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Дата на използване 2023-07-07

27/10/2021

Polska

Polska

Świetny obraz w bardzo dobrej cenie

Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet

Предимства

Świetne barwy, funkcjonalność

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2021-04-27

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2021-04-27

22/03/2021

România

România

Dupa mai bine de un an de utilizare

Dupa mai bine de un an de utilizare, ma declar foarte multumit. Raportul pret/calitate - excelent!

Предимства

raport pret/calitate

Недостатъци

-

Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Дата на използване 2020-03-22

Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Дата на използване 2020-03-22

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).