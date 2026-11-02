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Прекратен продукт

6000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

40PFK6300/12

Full HD Ултратънък LED телевизор

Full HD телевизорът от серия 6300 с Perfect Pixel HD осигурява плавна работа и отчетливо, ясно качество на картината за наситени, реалистични изображения. Истинските материали, фините линии и уникалните функции като Ambilight го правят дори по-красив.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С двустранен Ambilight

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 102 см (40")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/C/S/S2

Наклонената централна стойка е игра на геометрията

Избрахме изтънчено, силно гланцирано сребристо покритие за основа на наклонената централна стойка и след това го обединихме с изключително фино наклонено рамо, за да създадем конструкция на телевизор, която се вписва красиво във всеки модерен интериор.

Micro Dimming оптимизира контраста на телевизора

Micro Dimming оптимизира контраста на телевизора

Благодарение на специалния ни софтуер, който анализира картината в 6400 различни зони и я регулира, ще се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично изживяване.

Perfect Pixel HD – нашата удостоена с награди система за подобряване качеството на картината

Надграждайки върху удостоеното с награди наследство, издигнахме качеството на картината с висока детайлност до изцяло ново ниво. Philips Perfect Pixel HD Engine създава изключително отчетливо и плавно изображение. От по-богати и наситени цветове с естествени тонове на кожата до по-дълбоки черни тонове и по-светли бели, всеки детайл е наслаждение за очите ви.

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.