Прекратен продукт
40PFK6300/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
Full HD телевизорът от серия 6300 с Perfect Pixel HD осигурява плавна работа и отчетливо, ясно качество на картината за наситени, реалистични изображения. Истинските материали, фините линии и уникалните функции като Ambilight го правят дори по-красив.
102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C/S/S2
Избрахме изтънчено, силно гланцирано сребристо покритие за основа на наклонената централна стойка и след това го обединихме с изключително фино наклонено рамо, за да създадем конструкция на телевизор, която се вписва красиво във всеки модерен интериор.
Благодарение на специалния ни софтуер, който анализира картината в 6400 различни зони и я регулира, ще се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично изживяване.
Надграждайки върху удостоеното с награди наследство, издигнахме качеството на картината с висока детайлност до изцяло ново ниво. Philips Perfect Pixel HD Engine създава изключително отчетливо и плавно изображение. От по-богати и наситени цветове с естествени тонове на кожата до по-дълбоки черни тонове и по-светли бели, всеки детайл е наслаждение за очите ви.
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Отзиви
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.