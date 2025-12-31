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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD светодиоден телевизор

40PFK4009/12

Full HD светодиоден телевизор

Всички в дома ви ще се наслаждават на отчетливата, ясна картина на Full HD LED телевизора Philips серия 4100. Минималистичният дизайн, наситените изображения и чудесният звук го правят идеален избор за всяко помещение в дома ви.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD светодиоден телевизор

  • 102 см (40")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/C/S/S2

Модерният дизайн допълва съвременния интериор

Проектиран със съвременен вид, за да се впише в интериора ви. Защото телевизорът ви трябва да изглежда еднакво красиво включен и изключен.

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. Необходима е надстройка на софтуера за Pause TV и запис от USB. За повече подробности относно актуализацията на софтуера, моля, посетете www.philips.com/TV и щракнете върху "поддръжка".

      2. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      5. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      6. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.