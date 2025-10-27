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Business Monitor UltraWide LCD монитор с USB-C

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Business MonitorUltraWide LCD монитор с USB-C

40B1U5600/00

Business Monitor UltraWide LCD монитор с USB-C

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 7

  • ZIP файл, 11 kB
  • 27 October 2025

Драйвери за Windows 8

  • ZIP файл, 11 kB
  • 27 October 2025

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 14.9 MB
  • 18 June 2026

Етикет за енергия

  • PDF файл, 75.1 kB
  • 18 June 2026

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