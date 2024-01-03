40B1U5600/00
Изключително добро оборудване
Този многофункционален монитор с USB-C на Philips предлага лесна конфигурация. С един кабел можете да гледате плавно видео с висока разделителна способност, да прехвърляте данни и да зареждате лаптопа си. Държачът за слушалки извежда управлението на кабелите на следващото ниво.
Серия 5000
40 (39,53"/100,4 см диаг.)
3440 x 1440 (WQHD)
Този дисплей на Philips включва USB type-C конектор с подаване на мощност. С интелигентно и гъвкаво управление на разхода на енергия сега можете директно да зареждате вашето съвместимо устройство. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесна връзка с един кабел. Може да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашето съвместимо устройство.
С MultiClient вграден KVM превключвател можете да управлявате два отделни компютъра с един монитор, една клавиатура и една мишка. Удобният бутон ви позволява бързо да превключвате между източници. Удобен с настройките, които изискват двойна компютърна мощност или споделяне на един голям монитор за показване на два различни компютъра.
Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
3.5
от 5
2
Отзиви
YareQP
03/01/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Предимства
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Недостатъци
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Недостатъци
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Този отзив е направен за Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Този отзив е направен за Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Стойността на времето за отговор е равна на SmartResponse
NTSC област, базирана на CIE 1976
sRGB област, базирана на CIE1931
За предаване на Video чрез USB-C, вашият ноутбук/устройство трябва да поддържа USB-C DP Alt режим
Дейности като споделяне на екрана, онлайн стрийминг на видео и аудио през интернет могат да повлияят на производителността на вашата мрежа. Вашият хардуер, мрежовата честотна лента и нейната производителност ще определят общото качество на аудио и видео.
За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.
Ако вашата Ethernet връзка изглежда бавна, моля, влезте в екранното меню и изберете USB 3.0 или по-висока версия, която може да поддържа LAN скорост до 1G.
Захранването на USB-C на този дисплей е до 100 W (96 W в нормални обстоятелства), като максималната мощност зависи от вашето устройство.
При изчисляване на енергоспестяването от PowerSensor се изключват и USB, и захранването.
Оценката по EPEAT е валидна само там, където Philips регистрира продукта. Моля, посетете https://www.epeat.net/ за статуса на регистрация във вашата страна.
Мониторът може да изглежда различно от изображенията на функциите.