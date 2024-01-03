Прекратен продукт
39PHS6707/12
Побира се навсякъде. Изглежда добре.
Търсите най-добрия телевизор за по-малък апартамент или стая? Този 39-инчов телевизор Philips изглежда страхотно, където и да го поставите. Картината е ясна, звукът е ясен и това е просто прецизно, Philips Android TV.
98 см (39 инча)
Звук от Dolby Atmos
Android TV
Наслаждавайте се на всичко, което гледате с Philips HD LED TV. Видеопроцесорът на телевизора оптимизира качеството на картината, за да осигури резки изображения, богати цветове и плавно движение. Получавате възможно най-доброто реалистично зрително изживяване при гледане всеки път.
Внесете повече драматизъм независимо от това какво гледате. Този Philips Android TV е съвместим със саундбар тонколони с Dolby Atmos, които възпроизвеждат дълбоки и високи тонове. С тях ще изпитате виртуален триизмерен съраунд звук, който струи над и около вас.
Вашият Android телевизор Philips ви предоставя желаното от вас съдържание – когато го поискате. Можете да персонализирате началния екран, за да показва любимите ви приложения и да улесни достъпа до филми и предавания, които обичате. Или да продължите оттам, откъдето сте спрели.
4.2
от 5
9
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
Ianis100
03/01/2024
România
Televizorul este foarte bun
Consider că pot să recomand oricui acest produs, deoarece își face treabă foarte bine.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Дата на използване 2023-07-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Дата на използване 2023-07-03
Albert Miluski
03/07/2022
Polska
lekkość
tani i lekki ale trzeba na tą lekkość uważać bo łatwo może upaść i po tv :)
Предимства
duży dobry obraz,łatwy w obsłudze
Недостатъци
trudne ustawienie kanałów tv tz. nie wiem jak przestawić kanały i dopasoawać do mojego ustawienia
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Дата на използване 2022-06-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Дата на използване 2022-06-03
kwintusa
04/04/2022
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo polecam telewizor. Konfiguracja była łatwa i zapewnia dobrą jakość dźwięku i obrazu
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Дата на използване 2022-03-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Дата на използване 2022-03-04
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
Необходим е абонамент за Disney+. Подлежи на условията на https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и свързаните с нея лица. Disney+ е налично за избрани езици и държави.
Google Асистент е наличен за Android телевизори Philips, работещи с Android O (8) или по-нова версия на ОС. Google Асистент е наличен за избрани езици и държави.
Изисква се абонамент за Netflix. Подлежи на условия на https://www.netflix.com