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Monitor Извит UltraWide LCD монитор с USB-C

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MonitorИзвит UltraWide LCD монитор с USB-C

346P1CRH/00

Monitor Извит UltraWide LCD монитор с USB-C

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Софтуер и драйвери

USB-C Ethernet драйвер

  • версия: V2.0
  • ZIP файл, 22.1 MB
  • 23 June 2025

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 346P1
  • ZIP файл, 1.2 MB
  • 24 November 2020

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 1.4 MB
  • 21 July 2026

Етикет за енергия

  • PDF файл, 356.4 kB
  • 21 July 2026

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