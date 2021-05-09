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MonitorИзвит UltraWide LCD монитор с USB-C

346P1CRH/00

5

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Овладейте всяка задача в ясен панорамен изглед

Извитият дисплей Philips Brilliance WQHD с DisplayHDR 400 предоставя ясни и зашеметяващи изображения. USB-C и защитена изскачаща уеб камера с Windows Hello увеличават продуктивността ви.

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Овладейте всяка задача в ясен панорамен изглед

  • P Line

  • 34" (86,36 см)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Вградена USB-C докинг станция

Този дисплей на Philips включва вградена USB type-C докинг станция с подаване на мощност. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесно превръщане на монитора в докинг станция само чрез един кабел. Опростете, като свържете всичките си периферни устройства, като клавиатура, мишка и вашия RJ-45 кабел за Ethernet, към докинг станцията на монитора. Просто свържете вашия преносим компютър и този монитор с един USB-C кабел, за да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашия преносим компютър.

Вграден KVM превключвател за лесно превключване между източници

С MultiClient вграден KVM превключвател можете да управлявате два отделни компютъра с един монитор, една клавиатура и една мишка. Удобният бутон ви позволява бързо да превключвате между източници. Удобен с настройките, които изискват двойна компютърна мощност или споделяне на един голям монитор за показване на два различни компютъра.

MultiView позволява едновременно двойно свързване и гледане

С дисплея с изключително висока разделителна способност Philips MultiView вече можете да изживеете огромно разнообразие от възможности за свързване. MultiView позволява активно двойно свързване и гледане, така че да можете да работите едновременно с няколко устройства, като компютър и преносим компютър, за да изпълнявате няколко задачи наведнъж.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

09/05/2021

Slovenija

Slovenija

Odličen monitor za delo od doma

Za ta monitor sem se odločila, ker smo potrebovali nov monitor za šolanje od doma. Ker ima vgrajeno kamero in zvočnike je bila odločitev enostavna. Pa še širok je in lahko gledaš in delaš dve stvari naenkrat.

Предимства

odlična slika, vgrajeni zvočniki in kamera

Недостатъци

zaenkrat nič

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C

Дата на използване 2021-04-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C

Дата на използване 2021-04-09

31/05/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Spokojenost

Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Дата на използване 2024-04-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Дата на използване 2024-04-30

28/04/2022

Polska

Polska

Потвърден купувач

16h dzień w dzień - po prostu Wow!

SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.

Предимства

Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!

Недостатъци

Brak :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Дата на използване 2021-03-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Дата на използване 2021-03-28

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      Откази от отговорност

      1. Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм

      2. Максималната разделителна способност работи както за USB-C и DP вход, така и за HDMI вход.

      3. Когато се свързвате към USB-C, ако компютърът ви не поддържа HBR3, моля, превключете настройката на USB концентратор на USB 2.0 и разделителната способност ще поддържа до 3440 x 1440 при 100 Hz.

      4. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      5. BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976

      6. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      7. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      8. Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976

      9. Ако вашата Ethernet връзка изглежда бавна, моля, влезте в екранното меню и изберете USB 3.0 или по-висока версия, която може да поддържа LAN скорост до 1G.

      10. DisplayPort 1.4 версия е за HDR

      11. За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt

      12. За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.

      13. Максимален брой външни дисплеи, които могат да се поддържат: 1 чрез USB-C, 2 чрез DP

      14. Максималната резолюция на външния монитор ще зависи от ограниченията на честотната лента.

      15. Когато мониторът ви е свързан с USB-C и компютърът поддържа HBR3, можете да настроите функцията MST с максимална разделителна способност 3440 x 1440 при 60 Hz на основния монитор и 1920 x 1080 при 60 Hz на вторичния. Ако не е, моля, сменете USB настройката на основния монитор на USB2.0 чрез настройката OSD, за да разполагате с функцията MST

      16. Когато MST се използва вместо DP, основният монитор и вторичният монитор трябва да са зададени на разширен режим на DP изход чрез OSD настройката на монитора и максималната разделителна способност на основния и вторичния монитор може да бъде само 3440 x 1440 при 60 Hz.

      17. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      18. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.

      19. Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.

      20. Кабелът (кабелите), доставян(и) с продукта, може(гат) да се различава(т) по тип, брой и технически характеристики в зависимост от изискванията, специфични за съответната държава или регион.