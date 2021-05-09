Овладейте всяка задача в ясен панорамен изглед
Извитият дисплей Philips Brilliance WQHD с DisplayHDR 400 предоставя ясни и зашеметяващи изображения. USB-C и защитена изскачаща уеб камера с Windows Hello увеличават продуктивността ви.
P Line
34" (86,36 см)
3440 x 1440 (WQHD)
Този дисплей на Philips включва вградена USB type-C докинг станция с подаване на мощност. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесно превръщане на монитора в докинг станция само чрез един кабел. Опростете, като свържете всичките си периферни устройства, като клавиатура, мишка и вашия RJ-45 кабел за Ethernet, към докинг станцията на монитора. Просто свържете вашия преносим компютър и този монитор с един USB-C кабел, за да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашия преносим компютър.
С MultiClient вграден KVM превключвател можете да управлявате два отделни компютъра с един монитор, една клавиатура и една мишка. Удобният бутон ви позволява бързо да превключвате между източници. Удобен с настройките, които изискват двойна компютърна мощност или споделяне на един голям монитор за показване на два различни компютъра.
С дисплея с изключително висока разделителна способност Philips MultiView вече можете да изживеете огромно разнообразие от възможности за свързване. MultiView позволява активно двойно свързване и гледане, така че да можете да работите едновременно с няколко устройства, като компютър и преносим компютър, за да изпълнявате няколко задачи наведнъж.
5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
StašaR
09/05/2021
Slovenija
Odličen monitor za delo od doma
Za ta monitor sem se odločila, ker smo potrebovali nov monitor za šolanje od doma. Ker ima vgrajeno kamero in zvočnike je bila odločitev enostavna. Pa še širok je in lahko gledaš in delaš dve stvari naenkrat.
Предимства
odlična slika, vgrajeni zvočniki in kamera
Недостатъци
zaenkrat nič
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Дата на използване 2021-04-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Дата на използване 2021-04-09
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Дата на използване 2024-04-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Дата на използване 2024-04-30
Chico DG
28/04/2022
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Предимства
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Недостатъци
Brak :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Дата на използване 2021-03-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Дата на използване 2021-03-28
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната разделителна способност работи както за USB-C и DP вход, така и за HDMI вход.
Когато се свързвате към USB-C, ако компютърът ви не поддържа HBR3, моля, превключете настройката на USB концентратор на USB 2.0 и разделителната способност ще поддържа до 3440 x 1440 при 100 Hz.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976
Ако вашата Ethernet връзка изглежда бавна, моля, влезте в екранното меню и изберете USB 3.0 или по-висока версия, която може да поддържа LAN скорост до 1G.
DisplayPort 1.4 версия е за HDR
За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt
За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.
Максимален брой външни дисплеи, които могат да се поддържат: 1 чрез USB-C, 2 чрез DP
Максималната резолюция на външния монитор ще зависи от ограниченията на честотната лента.
Когато мониторът ви е свързан с USB-C и компютърът поддържа HBR3, можете да настроите функцията MST с максимална разделителна способност 3440 x 1440 при 60 Hz на основния монитор и 1920 x 1080 при 60 Hz на вторичния. Ако не е, моля, сменете USB настройката на основния монитор на USB2.0 чрез настройката OSD, за да разполагате с функцията MST
Когато MST се използва вместо DP, основният монитор и вторичният монитор трябва да са зададени на разширен режим на DP изход чрез OSD настройката на монитора и максималната разделителна способност на основния и вторичния монитор може да бъде само 3440 x 1440 при 60 Hz.
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.
Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.
Кабелът (кабелите), доставян(и) с продукта, може(гат) да се различава(т) по тип, брой и технически характеристики в зависимост от изискванията, специфични за съответната държава или регион.