ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора
  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора

Прекратен продукт

4100 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

32PFT4132/12

4

| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

Full HD Ултратънък LED телевизор

Стилен дизайн и страхотна цена. Телевизорът Philips 4100 с Digital Crystal Clear ви предлага Full HD качество на картината, висок контраст и ясно възпроизвеждане на звук. Изпитайте безпроблемно удоволствие от този лесен за използване модел.

Виж всички предимства
TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Digital Crystal Clear

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/T2/C

Тънките, изискани крачета придават усет за лекота

Когато се заемат със създаването на нов телевизор, екипите ни обмислят всеки аспект: от технологията до дизайна. Новите ни крачета от ръбове са проектирани да създават пространство под телевизора ви, където обикновено би била поставена традиционна стойка, като ви предлагат по-завладяващо зрителско изживяване. Ефектът? Телевизор, който стои уверено, с намигване към бъдещето.

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.0

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

3
2

02/11/2021

Україна

Україна

Виріб відповідає очікуванням!

Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.

Предимства

*

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата на използване 2019-11-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата на използване 2019-11-02

29/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiválló termék

Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.

Предимства

FullHD, HDMI, USB portok, design

Недостатъци

Hangzás.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Дата на използване 2019-12-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Дата на използване 2019-12-29

08/02/2018

Polska

Polska

Ma wiele doskonałych funkcji

doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).