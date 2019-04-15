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Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

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Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

328E1CA/00

Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • ZIP файл, 30.7 kB
  • 15 April 2019

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • ZIP файл, 30.7 kB
  • 15 April 2019

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 675.5 kB
  • 20 July 2026

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 889.2 kB
  • 20 July 2026

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