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Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

328E1CA/00

4.1

| (14) Отзиви

Просто завладяващо

Извитият 32" E line дисплей предлага истинско завладяващо изживяване, побрано в стилен дизайн. Изключително ясният 4K UHD екран с Ultra Wide-Color и Adaptive-Sync вдъхва живот на изображенията ви!

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Просто завладяващо

  • E Line

  • 32 (31,5"/80 см диаг.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

VA екранът предоставя впечатляващи образи с широки зрителни ъгли

LED дисплеят VA на Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви предоставя свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения и е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви осигурява свръхширок ъгъл на гледане от 178/178 градуса, което води до отчетливи изображения.

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

Технически данни

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4.1

от 5

14

Отзиви

3

09/12/2020

България

България

Отличен монитор за хоум офис и забавления

Плозвам го от два дена и е доста приятен за работа, не натоварва зрението, но зависи как ще се настрои, според индивидуалните предпочитания

Предимства

Голям екран

Недостатъци

не мога да го ползвама на FUL HD 75 Hz а сама на 50 Hz - с VGA кабел съм, няма вертикално регулиране - съмо с наклон, но това не е толкова важно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Date of Use 2020-11-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 322E1C Full HD Извит LCD дисплей

Date of Use 2020-11-09

12/11/2022

Україна

Україна

Потвърден купувач

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

14/11/2021

Україна

Україна

Чудовий монітор

Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.

Предимства

Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

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      1. Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм

      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      4. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      5. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.