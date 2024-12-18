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Brilliance LCD монитор с USB-C докинг

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BrillianceLCD монитор с USB-C докинг

326P1H/01

Brilliance LCD монитор с USB-C докинг

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Софтуер и драйвери

Инструкции от ръководство

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 18 December 2024

Софтуер за интелигентно управление

  • версия: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 291.7 kB
  • 9 June 2023

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 8.2 MB
  • 1 June 2023

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