326P1H/01
P Line
32 (31,5"/80 см диаг.)
2560 x 1440 (QHD)
Този дисплей на Philips включва вградена USB type-C докинг станция с подаване на мощност. С интелигентното и гъвкаво управление на захранването можете да зареждате директно вашия съвместим* лаптоп. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесно превръщане на монитора в докинг станция само чрез един кабел. Опростете, като свържете всичките си периферни устройства, като клавиатура, мишка и вашия RJ-45 кабел за Ethernet, към докинг станцията на монитора. Можете да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашия ноутбук.
Тези дисплеи Philips предлагат кристалночисти изображения с четворна висока разделителна способност – Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите благодарение на високоскоростни връзки, като USB-C, Displayport, HDMI, тези нови дисплеи вдъхват живот на вашите изображения и графики. Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM приложения, използвате приложения за 3D графика, или сте финансов гений, който работи с огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще ви осигурят кристалночисти изображения.
Награди
Отзиви
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната разделителна способност работи както за USB-C и DP вход, така и за HDMI вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976
Дейности като споделяне на екрана или онлайн стрийминг на видео и аудио през интернет може да окажат влияние върху ефективността на вашата мрежа. Вашият хардуер, честотната лента на мрежата и нейната ефективност определят цялостното качество на звука и картината.
За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt
За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.
DisplayPort изходът работи само при DP вход или USB-C вход.
Mac OS не поддържа функцията за разширение DP-Out MST.
Ако вашата Ethernet връзка изглежда бавна, моля, влезте в екранното меню и изберете USB 3.0 или по-висока версия, която може да поддържа LAN скорост до 1G.
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.