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Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

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Professional MonitorМонитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

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Софтуер и драйвери

USB-C Ethernet драйвер

  • версия: V2.0
  • ZIP файл, 22.1 MB
  • 23 June 2025

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 27B1U
  • ZIP файл, 11.7 kB
  • 25 February 2022

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 6.2 MB
  • 19 June 2026

Етикет за енергия

  • PDF файл, 560.2 kB
  • 19 June 2026

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